Один из банков пообещал белорусским пенсионерам подарить 70 рублей. Что нужно сделать?

Опубликовано: 19.06.2024 20:37 , Обновлено: 19.06.2024

В пресс-службе банка "Дабрабыт" рассказали об акции, которая продлится до 31 августа 2024 года. Чтобы получить 70 белорусских рублей, пенсионерам нужно оформить специальную карту в любом из отделений страны. Правда, подарок не выдадут наличными, а переведут на банковский счёт. Принять участие в специальной программе могут те, кто получает социальную пенсию, пенсию по возрасту, по инвалидности и по потере кормильца.

Организаторы акции заверили, что при оформлении карты любой из белорусских пенсионеров дополнительно получит следующие бонусы:

доход в размере 3% на остаток денежных средств на счёте;

возврат в размере 2% на карту за покупки в аптеках, а также в категориях “Транспорт” и “Развлечения и отдых” (но не более 100 рублей в месяц);

бесплатное снятие наличных в банкомате любого банка.

Акция “Пенсия по-новому” действует для тех клиентов, которые впервые откроют счёт «Базовый пенсионный» в период проведения рекламной кампании, то есть до 31 августа. Денежный подарок при этом пообещали выплатить не сразу, а в 3 этапа:

первые 30 рублей пенсионер получит непосредственно после открытия счёта «Базовый пенсионный»;

следующие 20 рублей зачислят после того, как на карту придёт первая пенсия;

последние 20 рублей клиент “Дабрабыта” получит после второго зачисления пенсии на счёт.

Чтобы оформить карту, необходимо обратиться с паспортом в любое отделение банка либо заказать услугу выезда специалиста на дом — такая возможность есть у жителей Минска и всех областных центров Беларуси. Для этого нужно позвонить но номерам Call-центра: +375 (29) 5-222-111 или +375 (17) 237-97-97.

[info_b] В пресс-службе банка подчеркнули: открытие счёта “Базовый пенсионный” осуществляется бесплатно. За обслуживание карты также платить не придётся. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко поручил обеспечить работающих пенсионеров в стране дополнительными материальными стимулами. За счёт чего планируется повысить зарплаты этой категории работников, рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

Белорусские профсоюзы предложили больше платить работающим пенсионерам с «хорошим опытом работы». За счёт чего?