Белтелеком призвал белорусов перезагрузить ТВ-приставки 10 октября

Опубликовано: 10.10.2025 13:48 , Обновлено: 10.10.2025

Белтелеком 10 сентября предупредил пользователей видеосервиса ZALA о важных изменениях. Из-за них абонентам придётся перезагрузить свои телевизионные приставки.

Как пояснили в пресс-службе оператора, перезагрузка приставки потребуется для корректного отображения нумерации телеканалов. Её изменили с 10 октября после того, как на начал своё вещание новый белорусский спортивный телеканал “Спорт ТВ”. Он теперь будет находиться на 11-й кнопке в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV.

В свою очередь на 13-ую кнопку переместится круглосуточный телеканал«ЯСНАе ТV», который запустил в формате Full HD Белтелеком.

В связи с добавлением нового канала в ZALА полностью изменится нумерация телеканалов с 11-й по 21-ю кнопки, но корректно отображаться нумерация будет лишь после того, как будет перезагружена приставка.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о запуске нового спортивного канала от ЗАО «Столичное телевидение» было объявлено ещё в августе. В компании пояснили, что это решение связано со стремлением «к более целенаправленной и качественной подаче спортивных трансляций».

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