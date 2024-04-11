«Белтелеком» решил поднять тарифы на некоторые услуги с 16 апреля «для недопущения убыточности»
Национальный оператор услуг электросвязи «Белтелеком» объявил о том, что с 16 апреля 2024 года повысит ряд тарифов для физических и юридических лиц "с целью недопущения убыточности оказания услуг". Посмотрели, какие тарифы будут действовать уже на следующей неделе на услуги телефонной связи, интернета, "Умного дома" и популярные пакеты услуг.
В “Белтелекоме” предупредили, что нынешнее повышение не затронет тарифы на следующие услуги:
- стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byfly);
- «Видеоконтроль»;
- «Умный дом»;
- предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту Интернет;
- объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN);
- предоставление в пользование цифровых междугородных и международных каналов.
Так, абонентская плата за пользование базовым комплектом “Умного дома” в месяц составит по-прежнему 7,5 рубля, базовый тариф “Видеоконтроль дом”, в зависимости от разрешения видеокамеры, будет варьироваться от 15 до 67 рублей в месяц за одну камеру.
Согласно данным, обнародованным оператором, с 16 апреля для физических лиц будут действовать следующие тарифы на связь:
- на связь в сети РУП “Белтелеком” - 0,016 рубля за 30 сек. соединения;
- на связь с абонентами сетей сотовой связи - 0,0345 рубля за 30 сек. соединения;
- на международную связь, в зависимости от тарифных зон и времени суток - от 0,185 до 1,8125 рубля за 30 сек. соединения;
Для интерактивного телевидения (ZALA) с 16 апреля установлена следующая стоимость наиболее популярных тарифных планов:
- “ZALA: все включено” - 16,5 рубля;
- “ZALA: все включено HD” - 28,5 рубля;
- “Премьера Промо+Премиум” - 19,7 рубля;
- “Просто TB” - 9,8 рубля.
Базовые тарифные планы цифрового телевидения ZALA будут стоить в месяц белорусам:
- “Стандарт ТВ” - 9,2 рубля;
- “Ветеран”- 2,17 рубля;
- “Эфирная ZALA: все включено” - 13 рублей;
- “Эфирная ZALA: Легкий” - 2,6 рубля;
- “Эфирная ZALA: Легкий +” - 3,6 рубля.
Базовые и дополнительные тарифные планы Интернет-телевидения ZALA установлены следующие:
- “Канапа ТВ” - 11 рублей;
- “Премиум” - 3,10 рубля;
- “Больше ТВ” - 5,70 рубля;
- “VIP HD” - 3,85 рубля.
[info_b]Все обновленные тарифы, которые начнут действовать с 16 апреля, можно найти на официальном сайте “Белтелекома”, по ссылке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал о технических работах “Белтелекома”, запланированные на апрель. Из-за них по всей стране могут наблюдаться перебои в работе телевидения, телефонной связи и интернета.
«Белтелеком» объявил о технических работах. Где и когда планируют отключить телевидение и Интернет?