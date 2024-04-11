«Белтелеком» решил поднять тарифы на некоторые услуги с 16 апреля «для недопущения убыточности»

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.04.2024 11:55 , Обновлено: 05.07.2024

Национальный оператор услуг электросвязи «Белтелеком» объявил о том, что с 16 апреля 2024 года повысит ряд тарифов для физических и юридических лиц "с целью недопущения убыточности оказания услуг". Посмотрели, какие тарифы будут действовать уже на следующей неделе на услуги телефонной связи, интернета, "Умного дома" и популярные пакеты услуг.

В “Белтелекоме” предупредили, что нынешнее повышение не затронет тарифы на следующие услуги:

стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byfly);

«Видеоконтроль»;

«Умный дом»;

предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту Интернет;

объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN);

предоставление в пользование цифровых междугородных и международных каналов.

Так, абонентская плата за пользование базовым комплектом “Умного дома” в месяц составит по-прежнему 7,5 рубля, базовый тариф “Видеоконтроль дом”, в зависимости от разрешения видеокамеры, будет варьироваться от 15 до 67 рублей в месяц за одну камеру.

Согласно данным, обнародованным оператором, с 16 апреля для физических лиц будут действовать следующие тарифы на связь:

на связь в сети РУП “Белтелеком” - 0,016 рубля за 30 сек. соединения;

на связь с абонентами сетей сотовой связи - 0,0345 рубля за 30 сек. соединения;

на международную связь, в зависимости от тарифных зон и времени суток - от 0,185 до 1,8125 рубля за 30 сек. соединения;

Для интерактивного телевидения (ZALA) с 16 апреля установлена следующая стоимость наиболее популярных тарифных планов:

“ZALA: все включено” - 16,5 рубля;

“ZALA: все включено HD” - 28,5 рубля;

“Премьера Промо+Премиум” - 19,7 рубля;

“Просто TB” - 9,8 рубля.

Базовые тарифные планы цифрового телевидения ZALA будут стоить в месяц белорусам:

“Стандарт ТВ” - 9,2 рубля;

“Ветеран”- 2,17 рубля;

“Эфирная ZALA: все включено” - 13 рублей;

“Эфирная ZALA: Легкий” - 2,6 рубля;

“Эфирная ZALA: Легкий +” - 3,6 рубля.

Базовые и дополнительные тарифные планы Интернет-телевидения ZALA установлены следующие:

“Канапа ТВ” - 11 рублей;

“Премиум” - 3,10 рубля;

“Больше ТВ” - 5,70 рубля;

“VIP HD” - 3,85 рубля.

[info_b]Все обновленные тарифы, которые начнут действовать с 16 апреля, можно найти на официальном сайте “Белтелекома”, по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал о технических работах “Белтелекома”, запланированные на апрель. Из-за них по всей стране могут наблюдаться перебои в работе телевидения, телефонной связи и интернета.

«Белтелеком» объявил о технических работах. Где и когда планируют отключить телевидение и Интернет?