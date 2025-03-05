"Белтелеком" прекратил вещание одного российского телеканала

Опубликовано: 05.03.2025 19:26 , Обновлено: 05.03.2025

Национальный оператор электросвязи "Белтелеком" сообщил о прекращении с 5 марта тестового вещания российского телеканала "Наша тема". Журналист Telegraf.news посмотрел, что показывают на этом канале.

Как [link href=“https://beltelecom.by/news/main/o-prekraschenii-veschaniya-testovogo-telekanala-1” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link] в “Белтелекоме”, вещание “Нашей темы” прекратили в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете “Канапа ТВ” Smart Zala.

“Наша тема” – телеканал с загадочной русской душой и сибирским характером, который расскажет о путешествиях по Сибири, туристических маршрутах, жизни и выживании в тайге, интересных людях, культуре и традициях местных народов”, - сказано в аккаунте “ВКонтакте” этого телеканала.

Там показывают передачи с лайфхаками для рыбалки и охоты, программы об активном отдыхе, путешествиях по рекам и озерам, морям и океанам и пр.

Ранее Telegraf.news писал, что 19 февраля “Белтелеком” сообщил о запуске пяти новых телеканалов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете “Канапа ТВ” Smart Zala. Правда, в пресс-службе предприятия уточнили: вещание будет происходить в тестовом режиме, то есть временно.

«Белтелеком» объявил о запуске 5 новых телеканалов «на любой вкус»