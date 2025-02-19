"Белтелеком" объявил о запуске 5 новых телеканалов "на любой вкус"

Опубликовано: 19.02.2025 13:15 , Обновлено: 19.02.2025

В среду, 19 февраля, национальный оператор электросвязи "Белтелеком" сообщил о запуске 5 новых телеканалов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете "Канапа ТВ" Smart Zala. Правда, в пресс-службе предприятия уточнили: вещание будет происходить в тестовом режиме, то есть временно. Более конкретных сроков, увы, не привели.

Так или иначе, с сегодняшнего дня в Zala белорусам доступны новые телеканалы, первый из которых — “Здоровое телевидение” (кнопка 136). В “Белтелекоме” обратили внимание, что он предусматривает контент на медицинскую тематику и доступен в дополнительном пакете «Познавательный», расширенных пакетах Zala IPTV, а также базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

Второй телеканал под названием “Ретро” , который можно найти на кнопке 147, включает в себя фильмы и телепрограммы отечественного и зарубежного производства XX века. Транслируется в дополнительном пакете «Для души», расширенных пакетах Zala IPTV , а также пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

Третий телеканал — “ЕвроКино” — расположился на кнопке 61 и готов предоставить белорусам премьеры, культовые фильмы и репортажи с европейский кинофестивалей, заверили в “Белтелекоме”. Его вещание также предусмотрено в тестовом формате (доступен в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете “Канапа ТВ” Smart Zala).

На кнопке 75 с 19 февраля начал вещание телеканал “Зоопарк” , который на предприятии описали как “современный, впечатляющий, фантастический, эксцентричный и познавательно-развлекательный”. Ожидается, что он будет знакомить зрителей с жизнью животных в дикой природе. Ну и в завершение идёт телеканал для автолюбителей «Драйв» — его можно найти, если нажать кнопку 115.

[info_b]Кроме того, в “Белтелекоме” добавили, что с 19 февраля прекращается трансляция тестового телеканала «АИВА», который раньше располагался на 89 кнопке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что «Белтелеком» объявил о запуске телеканала «viju TV1000 Драма» в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете “Канапа ТВ” Smart Zala. Вместе с тем с 3 февраля прекратилось вещание ещё двух каналов, которые ранее транслировали в тестовом режиме.

«Белтелеком» прекратил показывать 2 канала и запустил 1 новый. На какой кнопке пообещали «мир чувств и признаний»?