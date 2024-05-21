"Белтелеком" предупредил об отключении ТВ и радио в трёх областях Беларуси. Когда и во сколько?

Опубликовано: 21.05.2024 18:41 , Обновлено: 05.07.2024

"Белтелеком" предупредил белорусов о технических работах на протяжении двух дней в мае, из-за которых пользователи могут остаться без доступа к телевидению и радио. Профилактику пообещали провести в трёх областях Республики.

Так, 23 мая c 10:00 до 16:00 возможны перебои в работе общедоступного пакета телепрограмм, коммерческого эфирного цифрового ТВ и радио на территории Витебщины и Могилёвщины, а именно:

Витебского района Витебской области;

Докшицкого района Витебской области;

Оршанского района Витебской области;

Дубровенского района Витебской области;

Сенненского района Витебской области;

Толочинского района Витебской области;

Лиозненского района Витебской области;

Горецкого района Могилёвской области;

Шкловского района Могилёвской области.

А вот 28 мая с 10:15 до 16:00 стоит ожидать проблем с телевидением жителям Минской, Витебской и Могилёвской областей, а именно:

Крупского района Минской области;

Толочинского района Витебской области;

Оршанского района Витебской области;

Сенненского района Витебской области;

Чашникского района Витебской области;

Круглянского района Могилёвской области;

Могилёвского района Могилёвской области.

В пресс-службе «Белтелекома» отметили, что, если профилактические работы завершат раньше указанного времени, телевидение и радио будет восстановлено. Также в организации принесли извинения за временные неудобства.

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