"Белтелеком" предупредил об отключении ТВ и радио в трёх областях Беларуси. Когда и во сколько?
"Белтелеком" предупредил белорусов о технических работах на протяжении двух дней в мае, из-за которых пользователи могут остаться без доступа к телевидению и радио. Профилактику пообещали провести в трёх областях Республики.
Так, 23 мая c 10:00 до 16:00 возможны перебои в работе общедоступного пакета телепрограмм, коммерческого эфирного цифрового ТВ и радио на территории Витебщины и Могилёвщины, а именно:
- Витебского района Витебской области;
- Докшицкого района Витебской области;
- Оршанского района Витебской области;
- Дубровенского района Витебской области;
- Сенненского района Витебской области;
- Толочинского района Витебской области;
- Лиозненского района Витебской области;
- Горецкого района Могилёвской области;
- Шкловского района Могилёвской области.
А вот 28 мая с 10:15 до 16:00 стоит ожидать проблем с телевидением жителям Минской, Витебской и Могилёвской областей, а именно:
- Крупского района Минской области;
- Толочинского района Витебской области;
- Оршанского района Витебской области;
- Сенненского района Витебской области;
- Чашникского района Витебской области;
- Круглянского района Могилёвской области;
- Могилёвского района Могилёвской области.
В пресс-службе «Белтелекома» отметили, что, если профилактические работы завершат раньше указанного времени, телевидение и радио будет восстановлено. Также в организации принесли извинения за временные неудобства.
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