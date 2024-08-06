"Белтелеком" предупредил о сбоях в работе ТВ и радио на территории 3 областей. Zala тоже отключат?

Опубликовано: 06.08.2024 10:05 , Обновлено: 06.08.2024

В пресс-службе "Белтелекома" предупредили о проведении технических работ на сети эфирного теле- и радиовещания 8-9 августа. Планируется, что в один из этих дней, в зависимости от погодных условий, на территории отдельных районов Беларуси не будет работать пакет общедоступных программ, коммерческого цифрового телевидения, а также ряда радиоканалов Республики.

Так, в один из дней 8-9 августа с 14:00 до 17:00 на территории Гомельской, Брестской и Минской областей ожидаются перерывы в трансляциях на телевидении и радио. При этом Zala продолжит работать в штатном режиме, заверили в организации. Планируется, что технические работы затронут следующие регионы:

Житковичский район Гомельской области;

Лунинецкий район Брестской области;

Столинский район Брестской области;

Солигорский район Минской области.

“В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства”, — отметили в “Белтелекоме”.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белтелеком” запустил новый телевизионный канал, который представляет собой “лайфстайл для молодёжи”. По словам оператора, с 24 июля он доступен на 68-ой кнопке в базовом и расширенных пакетах ZALA IPTV, а также пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA. При этом в “Белтелекоме” подчеркнули: этот контент “ещё никогда не показывали по телевидению”.

«Белтелеком» запустил новый канал, контент которого «ещё никогда не показывали по телевидению»