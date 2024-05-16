"Белтелеком" предупредил о сбоях из-за погодных условий. Когда и где белорусы могут остаться без ТВ и радио?

Опубликовано: 16.05.2024 09:50 , Обновлено: 05.07.2024

"Белтелеком" предупредил белорусов о технических работах на протяжении четырёх дней, из-за которых у пользователей могут возникнуть проблемы с теле- и радиовещанием. Профилактические работы пообещали провести в трёх регионах Республики.

Речь идёт о Минской, Могилёвской и Гомельской областях. Так, с 15 по 18 мая 2024 года в период с 09:00 до 16:00 в зависимости от погодных условий возможны перебои в работе общедоступного пакета телеканалов, а также коммерческого эфирного цифрового ТВ на территории:

Петриковского района Гомельской области;

Житковичского района Гомельской области;

Лельчицкого района Гомельской области;

Мозырского района Гомельской области;

Калинковичского района Гомельской области;

Светлогорского района Гомельской области;

Ельского района Гомельской области;

Октябрьского района Гомельской области;

Любаньского района Минской области;

Солигорского района Минской области;

Глусского района Могилёвской области.

В пресс-службе “Белтелекома” отметили, что, если профилактические работы завершат раньше 18 мая, телевидение и радио будет восстановлено. Также в организации принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Telegraf.news писал, что «Белтелеком» повысил ряд тарифов для физических и юридических лиц “с целью недопущения убыточности оказания услуг”. Посмотрели, какие тарифы будут действовать на услуги телефонной связи, Интернета, “Умного дома” и другие популярные пакеты.

«Белтелеком» решил поднять тарифы на некоторые услуги с 16 апреля «для недопущения убыточности»