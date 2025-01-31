Белтелеком предупредил минчан о невозможности оплатить некоторые услуги больше 2 суток

Опубликовано: 31.01.2025 19:23 , Обновлено: 31.01.2025

Государственный оператор электросвязи Белтелеком предупредил минчан о работах в своей расчетной системе, из-за чего будет недоступна оплата некоторых услуг. Ограничение начнется поздно вечером 31 января и продлится до утра 3 февраля.

Так, по [link href=“https://beltelecom.by/news/main/vnimaniyu-abonentov-g-minska” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Белтелекома, с 23:45 31 января до 09:00 3 февраля минчане не смогут в системе ЕРИП, на сайте госоператора и в приложении “Мой Белтелеком” заплатить за:

телефон с кредитным способом оплаты,

закрытый телефон,

услуги хостинга.

Кроме того, организация предупредила, что в указанный период при звонках на номера 164 и 123 может временно отсутствовать информация о задолженности за услуги, а также справка о предоставленных услугах на сайте Белтелекома.

Ранее Telegraf.news писал, что Белтелеком объявил проведение акции для любителей телевидения. Как сообщили в пресс-службе компании, с 21 января по 31 декабря 2025 года при первом подключении тематического пакета «Семейный HD» абоненты ZALA получат скидку 99% на два месяца.

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