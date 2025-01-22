«Белтелеком» предложил белорусам скидку 99% на один пакет ТВ-каналов. Что в него входит?

Опубликовано: 22.01.2025 11:34 , Обновлено: 22.01.2025

«Белтелеком» объявил о проведении акции для любителей телевидения. Как сообщили в пресс-службе компании, с 21 января по 31 декабря 2025 года при первом подключении тематического пакета «Семейный HD» абоненты ZALA получат скидку 99% на два месяца.

В пакет «Семейный HD» вошли шесть телеканалов в высоком качестве: VHS, «Феникс плюс кино», Live Music Channel, «Советские мультфильмы», «Охотник и рыболов» и «Еда Премиум Международный». Телезрителям доступны фильмы, сериалы, мультфильмы, развлекательные программы, кулинарные шоу и музыкальные передачи.

По окончании акции стоимость пакета составит 3 рубля 50 копеек для физических лиц и 2 рубля 80 копеек для юридических лиц.

Подключить пакет «Семейный HD» со скидкой можно в приложении «Мой Белтелеком», в кабинете пользователя на сайте компании или в сервисном центре «Белтелекома».

Ранее Telegraf.news сообщал, что из сети вещания Zala исчез телеканал, посвящённый смешанным единоборствам, кулачным боям, кикбоксингу и боксу.

«Белтелеком» прекратил вещание одного телеканала в Беларуси. Что показывали?