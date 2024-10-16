"Белтелеком" предложил белорусам "удобный звонок с таксофона". Где-то ещё стоят?

Опубликовано: 16.10.2024 13:03 , Обновлено: 16.10.2024

Республиканское унитарное предприятие "Белтелеком" напомнило белорусам про таксофоны и предложило воспользоваться услугой "удобного звонка". Оказывается, только в Минске их почти 130 штук! В основном, конечно, аппараты предназначены для связи в поликлиниках, больницах, исправительных и других учреждениях. Однако есть и те, которые до сих пор стоят прямо на улице.

Вспомнить молодость и позвонить с таксофона можно даже тогда, когда на дворе 2024 год. В “Белтелекоме” рассказали, что такая возможность есть у тех, кто заранее приобрёл специальную карту предоплаты, рассчитанную на то или иное количество минут. Например, стоимость 2000 тарифных единиц составляет 3,75 белорусских рублей, а 30000 — 47, 60 рублей. Также на сайте оператора сказано, что приобрести карту можно в сервисных центрах компании и отделениях “Белпочты”.

“Вставлять карты в картоприёмник таксофона не требуется. Автоинформатор подскажет, как совершать местные, междугородные, международные звонки, а также звонки на сети сотовой связи и в справочно-информационные службы”, — обратили внимание в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что, оказывается, позвонить можно и без карты. Для этого “Белтелеком” напомнил о специальных услугах “удобного звонка” и “входящей связи на таксофон”. Да-да, если вы, например, находитесь в санатории и хотите “заказать” звонок на таксофон, нужно заранее сообщить его телефонный номер (он указан на табличке) вызывающему абоненту и в назначенное время ждать у таксофона. Правда, такую услугу поддерживают не все аппараты.

[info_b]К слову, с таксофона можно также вызвать экстренные службы — скорую, МЧС, милицию или газовиков. За звонок платить не придётся.[/info_b]

Где стоят таксофоны?

На сайте “Белтелекома” есть список автоматов, которые установлены по всей Беларуси. Например, в столице их можно найти на станциях метро “Кунцевщина”, “Площадь Независимости”, “Могилёвская”, “Петровщина”, “Михалово” и др. Есть они и в универмаге “Беларусь”, Национальной библиотеке, а также на Комаровском рынке.

Кроме Минска, 89 таксофонов находится на Гродненщине, 66 — на Брестчине, 49 — в Витебской области, 95 — в Гомельской, 79 — в Могилёвской и 36 — в Минской области.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белтелеком” сообщил о запуске трёх новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 7 октября белорусам предложили “сотни часов эксклюзивного контента премиального качества”, а также “крупнобюджетные” сериалы разных жанров – от драмы до комедии. Правда, как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

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