Белтелеком отчитался, сколько камер слежения установил на улицах Беларуси

Опубликовано: 10.03.2025 11:39 , Обновлено: 10.03.2025

Компания «Белтелеком» сообщила об установке 200 000 камер видеонаблюдения по всей Беларуси. Юбилейная камера, как утверждают в компании, появилась в Минске, в многоэтажном доме на улице Крупской.

Напомним, «Белтелеком» предоставляет услугу «Видеоконтроль», которая, по словам представителей компании, становится всё более востребованной. В компании утверждают, что камеры помогают контролировать обстановку, повышают безопасность и служат профилактикой правонарушений.

В «Белтелекоме» заверили, что организация предоставляет оборудование (камеры) бесплатно на время действия договора, а монтажом занимаются сотрудники компании. Условия установки — наличие достаточного количества желающих (8-10 пользователей на камеру) и согласие большинства жильцов.

Генеральный директор «Белтелекома» Алексей Ивашкин отметил, по его словам, высокую динамику развития услуги «Видеоконтроль». Он прогнозирует, что 300-тысячная камера появится уже в 2026 году. 100-тысячная при этом появилась 2 года назад, передало агентство “Минск-Новости”.

В Минске, по данным компании, установлено более 26 тысяч камер, из них:

22 тысячи — у юридических лиц.

2 тысячи — в частных домах.

Остальные — в многоквартирных домах (подключено около 13 тысяч абонентов).

В 2025 году «Белтелеком» пообещала минчанам расширение возможностей, включая видеоаналитику, а также установку видеодомофонов, которые, как посчитали в компании, могут хорошо дополнить систему «Видеоконтроль».

«Вряд ли кто-то решится на правонарушение, заметив, что находится в объективе камеры. Табличка „Ведёется видеонаблюдение“ отрезвит любого злоумышленника», — заявил руководитель филиала «Минская городская телефонная сеть» Эдуард Белокурский.

К слову, ранее министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что в стране уже установлено около 60 000 умных камер, способных «отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки». Их монтажом и обслуживанием также занимается «Белтелеком».

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