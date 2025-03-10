Белтелеком отчитался, сколько камер слежения установил на улицах Беларуси
Компания «Белтелеком» сообщила об установке 200 000 камер видеонаблюдения по всей Беларуси. Юбилейная камера, как утверждают в компании, появилась в Минске, в многоэтажном доме на улице Крупской.
Напомним, «Белтелеком» предоставляет услугу «Видеоконтроль», которая, по словам представителей компании, становится всё более востребованной. В компании утверждают, что камеры помогают контролировать обстановку, повышают безопасность и служат профилактикой правонарушений.
В «Белтелекоме» заверили, что организация предоставляет оборудование (камеры) бесплатно на время действия договора, а монтажом занимаются сотрудники компании. Условия установки — наличие достаточного количества желающих (8-10 пользователей на камеру) и согласие большинства жильцов.
Генеральный директор «Белтелекома» Алексей Ивашкин отметил, по его словам, высокую динамику развития услуги «Видеоконтроль». Он прогнозирует, что 300-тысячная камера появится уже в 2026 году. 100-тысячная при этом появилась 2 года назад, передало агентство “Минск-Новости”.
В Минске, по данным компании, установлено более 26 тысяч камер, из них:
- 22 тысячи — у юридических лиц.
- 2 тысячи — в частных домах.
- Остальные — в многоквартирных домах (подключено около 13 тысяч абонентов).
В 2025 году «Белтелеком» пообещала минчанам расширение возможностей, включая видеоаналитику, а также установку видеодомофонов, которые, как посчитали в компании, могут хорошо дополнить систему «Видеоконтроль».
«Вряд ли кто-то решится на правонарушение, заметив, что находится в объективе камеры. Табличка „Ведёется видеонаблюдение“ отрезвит любого злоумышленника», — заявил руководитель филиала «Минская городская телефонная сеть» Эдуард Белокурский.
К слову, ранее министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что в стране уже установлено около 60 000 умных камер, способных «отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки». Их монтажом и обслуживанием также занимается «Белтелеком».
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