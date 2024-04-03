"Белтелеком" объявил о технических работах. Где и когда планируют отключить телевидение и Интернет?

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Опубликовано: 03.04.2024 09:33 , Обновлено: 05.07.2024

Крупнейший белорусский провайдер "Белтелеком" сообщил о проведении технических работ на протяжении всего апреля. В связи с этим по всей стране могут ожидаться перебои в работе телевидения, связи и интернета.

В Минске технические работы должны пройти с 3 по 5, а также 8 и 26 апреля. В эти дни будьте готовы к тому, что “сбоить” начнёт телефонная связь. Также планируются проблемы с доступом к byfly, ZALA, охране и VPN.

На территории Минской области , а конкретно в Молодечненском, Минском, Воложинском, Вилейском, Пуховичском, Крупском, Борисовском, Березинском, Червеньском и Смолевичском районах технические работы запланированы на период с 3 по 5 апреля , с 9 по 12 апреля , а также 17, 19, 24 и 26 апреля.

В Брестской области отключение byfly, ZALA, VPN, IMS-телефонии, видеоконтроля, сети доступа Home-Wi-Fi должно произойти с 3 по 5, а также с 9 по 11 апреля. Особая вероятность неполадок будет наблюдаться у пользователей Лунинецкого, Барановичского и Брестского районов.

А вот жителям Витебщины повезло больше всего. На территории области плановые отключения ожидаются только 3 и 5 апреля. В первый день возможны проблемы с доступом к камерам, а во втором случае пострадают жители Новолукомля из-за перебоев в сети передачи данных VPN.

Многие районы Гомельской области могут остаться без регионального ТВ, радио и связи, но всего на два дня – 3 и 4 апреля. В это время наиболее уязвимыми станут пользователи Гомельского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Добрушского, Речицкого, Лоевского, Чечерского и Мозырского районов.

Проблемы ожидаются и на Гродненщине. В список попали Лидский, Вороновский Щучинский, Дятловский, Новогрудский, Ивьевский и Кореличский районы. Здесь “Белтелеком” запланировал технические работы на 3, 4 и 5 апреля.

Ограничения коснулись и Могилёвской области. Работы на сети распределения телевизионного и звукового вещания, а также проблемы с byfly, ZALA, Home-Wi-Fi, VPN и видеоконтролем будут с 3 по 5, а также 9, 12, 19, 24 и 26 апреля. Особое внимание нужно обратить жителям Белыничского, Круглянского, Шкловского, Кричевского, Климовичского, Чериковского и Мстиславского районов.

[info_b]Полный календарь с точным временем отключения можно посмотреть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный оператор услуг электросвязи «Белтелеком» занялся разработкой специального программного обеспечения для наружных камер фотофиксации, которые помогут ГАИ вычислять автомобили без техосмотра. Где планируют устанавливать такие камеры и по какому принципу они будут работать в 2024 году, рассказал директор УП “Белтехосмотр” Юрий Ленчевский.

«Фиксируют не все» — Директор «Белтехосмотра» рассказал, какие камеры вычислят авто без ТО в 2024 году