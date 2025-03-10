Белтелеком начал вещание "премиального" телеканала и убрал 2 российских

Опубликовано: 10.03.2025 21:07 , Обновлено: 10.03.2025

Национальный оператор электросвязи "Белтелеком" 10 марта начал вещание одного тестового "премиального" телеканала в некоторых своих пакетах и прекратил показывать два других. Журналист Telegraf.news узнал, какую "роскошь" предлагают на появившемся канале.

Так, в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете “Канапа ТВ” Smart Zala на кнопке 87 стал доступен российский музыкальный телеканал Bridge TV Deluxe. В “Белтелекоме” [link href=“https://beltelecom.by/news/main/v-zala-poyavilsya-novyy-muzykalnyy-telekanal” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что в эфире этого канала можно посмотреть коллекцию популярных клипов в различных жанрах: от классики и джаза до современных музыкальных течений.

Если посмотреть программу Bridge TV Deluxe, то конкретных названий передач нет. На сайте владельца канала [link href=“https://bridgemedia.ru/about/channels/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link], что там транслируют “роскошную музыку мирового класса” и что это “[link href=“https://bridgemedia.ru/s/uploads/tv_docs/bridge-deluxe-1667939775.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] премиальный [/link] канал дорогой музыки, призванный показать разнообразие музыкальных жанров”.

А с 7 марта Белтелеком прекратил трансляцию российских телеканалов «КВН ТВ» и «Наше новое кино», где можно было посмотреть соответственно игры Клуба веселых и находчивых и фильмы. Их вещание было тестовым.

Ранее Telegraf.news писал, что Белтелеком сообщил о прекращении с 5 марта тестового вещания российского телеканала “Наша тема”. Там показывают передачи с лайфхаками для рыбалки и охоты, программы об активном отдыхе, путешествиях по рекам и озерам, морям и океанам и пр.

«Белтелеком» прекратил вещание одного российского телеканала