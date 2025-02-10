Белтелеком начал вещание белорусского круглосуточного канала. А трансляцию каких прекратил?

Опубликовано: 10.02.2025 18:06 , Обновлено: 10.02.2025

Государственный оператор электросвязи Белтелеком сообщил, что 10 февраля в некоторых своих пакетах начал вещание белорусского круглосуточного телеканала "Светлое ТВ". Журналист Telegraf.news посмотрел его программу. К слову, вещание двух других каналов Белтелеком прекратил.

Так, посмотреть “Светлое ТВ”, по [link href=“https://beltelecom.by/news/main/v-zala-poyavilsya-novyy-semeynyy-telekanal” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] госоператора, могут пользователи расширенных и базовых пакетов Zala IPTV, а также базового пакета “Канапа ТВ” Smart Zala. Канал тестовый, доступен на кнопке 29.

В Белтелекоме рассказали, что на “Светлом ТВ” показывают образовательные, культурно-просветительские и детские передачи. Госоператор назвал этот телеканал семейным, утверждая, что он рассчитан на “широкую зрительскую аудиторию”.

“Основу контента составляют программы, входящие в масштабный hand made проект “Сделай сам”, - добавили в источнике без уточнения, что за проект.

Журналист Telegraf.news решил посмотреть программу передач канала “Светлое ТВ” на среду, 12 февраля. Вот что там:

Также с 10 февраля Белтелеком прекратил трансляцию тестовых телеканалов “ЖИВИ!” и “Да Винчи”.

Ранее Telegraf.news писал, что Белтелеком объявил в начале февраля о запуске телеканала «viju TV1000 Драма» в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете “Канапа ТВ” Smart Zala. Вместе с тем с 3 февраля оператор прекратил вещание еще двух каналов, которые ранее транслировали в тестовом режиме.

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