БТК запустил в белорусский эфир сразу три телеканала с западными и турецкими "дизи"

Опубликовано: 03.08.2025 10:09 , Обновлено: 03.08.2025

В Белтелекоме (БТК) сообщили, что с 1 августа в эфире появились сразу три телеканала. Пока тестовое вещание, зато бесплатное. Причем в их программной сетке телепродукция исключительно производства ведущих западных компаний, плюс турецкие драмы-сериалы.

Посмотреть каналы можно с 1 августа 2025 года как в расширенных, так и базовых пакетах ZALA IPTV, в том числе, в базовом «Канапа ТВ» SMART ZALA.

Телеканал .Red ( включается по 53 кнопке) предлагает продукцию исключительно для женской аудитории. И это сериалы и программы ведущих мировых студий: Sony Pictures Television, Paramount, BBC, Universal, Freemantle, MGM. Там найдут свои любимые сериалы любительницы давно снятых «Аббатства Даунтон», «Проекта Подиум», «Правила моей кухни», а также «Рассказа Служанки», «Расскажи мне сказку» и «Великая».

В то же время, телеканал .Black (54 кнопка) рассчитан на мужскую аудиторию, на котором в массе своей транслируются кино и сериалы производства Sony Pictures. Но крутят там и кино с сериалами от Paramount, BBC, Universal, Disney, Freemantle, MGM и других. На телеканале можно посмотреть хоть и не самые свежие, зато завоевавшие популярность «Во все тяжкие», «Миллиарды», «Фарго», «Лучше звоните Солу», «Достать коротышку».

А вот канал Timeless Dizi Channel (56 кнопка) насытили турецкими драмами в жанре дизи.

[infp]Дизи (от турецкого dizi – “сериал”) – это многосерийные мелодрамы, ставшие в последние годы чрезвычайно популярными во многих странах. Их отличают не только драматичные сюжеты, но и зачастую достаточно высокий бюджет. Как правило в таких сериалах речь идёт о любовных перипетиях, семейных конфликтах, исторических событиях.

Как правило, турецкие “дизи” - это длинные сериалы (иногда сотни серий). Любят их смотреть в странах Ближнего Востока, Латинской Америки и Восточной Европы.[/infp]