Белстат назвал год новой переписи населения

Опубликовано: 19.08.2024 11:14 , Обновлено: 19.08.2024

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева сообщила, что следующая перепись населения в Беларуси пройдёт в 2029 году. По её словам, страна уже достаточно долго сохраняет тенденцию проводить сбор данных о жизни белорусов один раз в десять лет.

“Мы предполагаем, что следующая перепись пройдёт в 2029 году. Ну и, конечно же, мы сегодня работаем и весь мир над тем, какие технологии будут использоваться при её проведении, какие административные источники данных необходимо будет использовать и подключать для того, чтобы упростить населению заполнение переписных листов при проведении переписи”, — подчеркнула Инна Медведева в эфире белорусского телевидения.

Напомним, в предыдущий раз демографические, экономические и социальные данные о жителях Республики собирали пять лет назад, в 2019 году. Тогда, по итогам переписи, в Беларуси проживало 9,4 миллиона человек. Также в 2019 году впервые в стране использовали заполнение анкет в онлайн-формате.

На сколько сократилось количество белорусов за год?

К слову, в марте 2024 года Белстат опубликовал данные, в которых отражено количество проживающих в стране белорусов по сравнению с прошлым годом. Тенденция неутешительная: за 12 месяцев численность жителей Республики сократилась на 44639 человек.

В 2023 году данный показатель, согласно официальной информации, составлял 9 200 617 человек. Таким образом, только за год население Беларуси сократилось на 44 639 человек, что немногим больше, чем, например, численность жителей Волковыска.

Население столицы составило 1 992 862 человек (в 2023 году этот показатель был равен 1 995 471 человек). Выходит, что минчан стало меньше на 2 609 человек.

Что касается областей, то на 1 января 2024 года ситуация [link href=“https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/210/uaj9375ey0b16oxtxqm0bmkycb45i04g.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] выглядела [/link] следующим образом:

Брестская область – 1 308 569 человек (- 6494 человек),

Витебская область – 1 081 911 человек (- 10 037),

Гомельская область – 1 338 617 человек (- 8852),

Гродненская область – 992 556 человек (- 6044),

Минская область – 1 460 289 человек (- 1732),

Могилёвская область – 981 174 человека (- 8528).

В 1991 году, после развала СССР, число белорусов составляло 10 миллионов 189 тысяч человек. В 1994 году этот показатель вырос до отметки в 10 миллионов 210 тысяч человек. Начиная с 1995 года, население Республики начало сокращаться.

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