"Белпочта" предложила минчанам взять в аренду дрель и перфоратор. Сколько просят за час?

Опубликовано: 25.06.2024 18:39 , Обновлено: 25.06.2024

РУП "Белпочта" напомнила жителям столицы о том, что в Минске заработал пункт проката инструментов. Любой желающий за определённую плату и на определённый срок может взять в аренду дрель, перфоратор, лобзик, точило и др. Всего в списке предлагаемых инструментов 23 позиции.

“Вся техника проходит регулярную проверку и обслуживание, поэтому клиенты могут быть уверены в её надёжности и безопасности”, — заверили в организации.

Так, на официальном сайте “Белпочты” указан список инструментов и цена за сутки с учётом НДС. Для физических лиц, то есть простых граждан, не работающих в качестве ИП, стоимость проката варьируется от 12 до 13,50 белорусских рублей в зависимости от инструмента:

термовоздуходувка GHG 660 — 12 рублей; шлифмашинка угловая УШМ “профи” Sturm 125мм — 12 рублей; одноручная углошлифмашина GWS 850 СЕ (Bosch) — 12 рублей; пила ручная электрическая дисковая ДП-190/1600 (без пилы) — 12 рублей; удлинитель на катушке ПВС 30 м, 16 А, 230 В — 12 рублей; гайковёрт аккумуляторный ударный GDS 14/4v-LI (Bosch) — 12 рублей; эксцентриковая шлифмашина GEX 150 АС (Bosch) — 12 рублей; аккумуляторный шуруповёрт Bosch GSR12-2 — 13,50 рублей; дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 12V-15 — 13,50 рублей; аккумуляторная углошлифмашинка Bosch GWS 12V-76 — 13,50 рублей.

Те же инструменты для юридических лиц обойдутся примерно в два раза дороже: здесь ценовой диапазон составляет 22,50 — 23,75 белорусских рубля без учёта НДС. То есть итоговая стоимость для ИП будет ещё выше. Полный список инвентаря и цены на него можно посмотреть на официальном сайте “Белпочты”, то есть здесь.

При этом в организации не уточнили, имеется ли возможность брони, сколько единиц той или иной техники есть в наличии и что потребуется для оформления аренды. Зато в “Белпочте” указали контактный телефон и непосредственно точку проката: Минск, ул. Вокзальная, 22; +375 (29) 894-40-24. Отделение работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее Telegraf.news писал, что РУП “Белпочта” опубликовала 3 актуальные вакансии, благодаря которым нуждающиеся белорусы могут немного подзаработать. Правда, характер труда временный, поскольку сотрудники нужны в детский лагерь, а он будет работать до конца августа.

1100 рублей за 15 дней. «Белпочта» опубликовала 3 вакансии для подработки в летнем лагере