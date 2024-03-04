"Белпочта" рассказала, как будет работать в праздничные дни в марте

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Опубликовано: 04.03.2024 12:02 , Обновлено: 04.03.2024

В преддверии длинных выходных "Белпочта" поделилась информацией о том, какие почтовые отделения и сколько будут работать в праздники.

По информации службы, **7 марта 2024 года ** объекты почтовой связи (ОПС) города Минска будут работать согласно действующему режиму работы. Городские и сельские отделения почтовой связи — по установленному режиму работы, который можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Перечень объектов почтовой связи работающих 8 марта 2024 года Белпочта также опубликовала. Так, в Минске:

ОПС №: 11, 19, 24, 50, 53, 60, 70, 92, 102, 113, 114, 116, 136 — будут работать с 10.00 до 17.00.

ОПС №11 на Привокзальной площади, с 9.00 до 21.00;

ОПС №60, на ул. Вокзальной, с 00.20 до 23.50.

[info_b]Режим работы в других белорусских городах смотрите по ссылке.[/info_b]

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