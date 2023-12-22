Белпочта перенесла выплату пенсий в декабре

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Опубликовано: 22.12.2023 13:08 , Обновлено: 22.12.2023

Выплата пенсий и пособий за 25 декабря 2023 года уже началась в объектах почтовой связи Минска, сообщила Белпочта.

По информации предприятия, в Минске выплачивать пенсии и пособия за 25 декабря начали в пятницу, 22-го. А в остальных объектах почтовой связи будут выплачивать 23 декабря.

[info_b]В Белпочте уточнили, что в праздничный день 25 декабря будут работать только дежурные отделения почтовой связи.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что депутаты Палаты представителей приняли проект Закона «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат». Так, белорусским пенсионерам разрешили самостоятельно выбирать, где получать пенсию — в отделении банка или на почте почте, но по-прежнему это будет касаться лишь отдельных категорий пенсионеров.

Депутаты разрешили белорусским пенсионерам самим выбирать, где получать пенсии. Но не всем