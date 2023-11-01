Депутаты разрешили белорусским пенсионерам самим выбирать, где получать пенсии. Но не всем

Опубликовано: 01.11.2023 17:28 , Обновлено: 01.11.2023

Депутаты Палаты представителей в среду, 1 ноября, приняли во втором чтении проект Закона «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат». Так, белорусским пенсионерам разрешили самостоятельно выбирать, где получать пенсию - в отделении банка или на почте почте, но по-прежнему это будет касаться лишь отдельных категорий пенсионеров.

Как пояснила член Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Ирина Супранович, право выбирать место получения пенсии в обновленной редакции закона закреплено за:

пенсионерами старше 70 лет,

инвалидами I и II группы,

пенсионерами, проживающими в сельской местности.

Выплаты пособий на детей, назначенные в органах по труду, занятости и соцзащите, депутаты предложили выплачивать через банки всем получателям, за исключением:

инвалидов I и II группы,

получателей пособий на ребенка-инвалида,

получателей, проживающих в сельской местности.

Кроме того, принятый Палатой представителей документ предусматривает, что заниматься доставкой пенсий и других соцвыплат (пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособий на погребение, государственной адресной социальной помощи и других соцвыплат) будут не унитарные предприятия, а национальный оператор почтовой связи РУП «Белпочта».

В числе прочих новаций Супранович отметила введение лицензирования деятельности коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания, внедрение оценки индивидуальной нуждаемости граждан в соцобслуживании, а также организация бесплатного подвоза для ряда категорий граждан.

Бесплатный подвоз или компенсация расходов на проезд, в частности, будет положен работникам госучреждений соцобслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание. Также на бесплатный подвоз на специально оборудованном транспорте после вступления закона в силу смогут рассчитывать: