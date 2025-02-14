"Белпочта" предупредила о 5-дневных сбоях в работе отделений по всей Беларуси

Опубликовано: 14.02.2025 15:09 , Обновлено: 14.02.2025

В пресс-службе национального почтового оператора предупредили о возможных сбоях в работе отделений по всей Беларуси. Там назвали конкретные сроки и принесли извинения за "временные неудобства".

Так, с 14 по 18 февраля возможны технические сбои в работе отделений РУП “Белпочта” по всей стране. Это не значит, что получить пенсию или оплатить коммунальные услуги будет нельзя: на предприятии подчеркнули, что сбои “возможны”, но не обязательны. Причиной станет проведение технологических работ.

К слову, ранее “Белпочта” опубликовала несколько вакансий для белорусов, которые находятся в поисках подработки. Так, в одну из столовых Минска требуются буфетчики, мойщики посуды, грузчики и уборщики. Обязательным условием для каждого из них является наличие санитарной книжки.

На предприятии [link href=“https://t.me/BelpostNews/16009” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что работать придётся в столовой по адресу: проспект Независимости, 10. Среди бонусов назвали такие, как:

медицинская страховка,

наличие здравпункта и стоматологического кабинета,

наличие ведомственной базы отдыха с возможностью оздоровления, в том числе для членов семей,

наличие детского лагеря,

возможность приобретения абонементов в спортивные секции и др.

Что по зарплате?

Буфетчику, согласному работать по графику с 09:00 до 15:20 (0,75 ставки), пообещали от 800 рублей на руки. В то же время мойщику посуды с тем же расписанием — от 680 рублей «чистыми». Уборщику на «Белпочте» готовы платить меньше всего — 500 рублей при работе с 09:00 до 15:20. А вот грузчику, наоборот, пообещали больше всех — 1200 рублей. Правда, при условии полной занятости, а не подработки (с 07:30 до 16:00).

[info_b]Заинтересованных попросили обращаться за подробностями по телефонам: +375 (17) 293-59-12, +375 (17) 318-14-91 и +375 (17) 293-55-90.[/info_b]

Также мы рассказывали что будет, если вовремя не забрать посылку или денежный перевод. На “Белпочте” напомнили: за хранение почтовых отправлений взимается плата, если получатель не пришёл за ним в течение 7 дней. При этом специалисты уточнили: отсчёт идёт на следующий день (если посылка пришла 5 ноября, то срок хранения будет начинаться 6 ноября).

Сколько придётся заплатить, если вовремя не забрать посылку или денежный перевод? В «Белпочте» объяснили