"Белпочта" предложила купить марки с дополненной реальностью. Как ее увидеть?

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Опубликовано: 03.04.2024 12:11 , Обновлено: 03.04.2024

В пресс-службе "Белпочты" сообщили, что в ее отделениях продаются марки, изготовленные с использованием "современных IT-технологий". Речь идёт о дополненной или расширенной реальности (Augmented Reality - AR).

Проект называется AR MARKA BELARUS. Смысл его в том, что марки, выпущенные в рамках проекта, “оживают”, если на них посмотреть через телефон с помощью специального приложения.

Приложение можно [link href=“https://play.google.com/store/apps/details?id=by.belpost.ar” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] скачать [/link] в Google Play и App Store. А сами необычные марки можно купить в отделениях почтовой связи республики, в почтовом салоне или в интернет-магазине shop.belpost.by.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный оператор почтовой службы “Белпочта” объявила о старте новой услуги по оформлению и отправке посылок прямо из дома. Для этого белорусам посоветовали установить приложение.

«Белпочта» предложила белорусам отправлять посылки прямо из дома. Это как?