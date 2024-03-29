"Белпочта" предложила белорусам отправлять посылки прямо из дома. Это как?

Опубликовано: 29.03.2024 20:23 , Обновлено: 29.03.2024

Национальный оператор почтовой службы "Белпочта" объявила о старте новой услуги по оформлению и отправке посылок прямо из дома. Для этого белорусам посоветовали установить приложение.

Официальное приложение «Белпочта» доступно в магазинах [link href=“https://play.google.com/store/apps/details?id=by.naveksoft.belpost” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] Google Play [/link] или App Store. При этом оформление отравления из дома обойдется, пообещали в “Белпочте” дешевле, чем из отделения - от 3 рублей.

Для оформлегия посылок в приложении Белпочта белорусам, однако, придется самим сделать такие действия:

Взвесить и указать вес посылки, Указать объявленную ценность, Заполнить свои данные и данные получателя.

А чтобы отправить саму посылку, в “Белпочте” предложили два варианта:

Отправиться в отделение почтовой связи,

Вызвать курьера на дом.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе РУП «Белпочта» сообщили, что любой белорус может избежать необходимости стоять в очереди, чтобы воспользоваться услугами в почтовых отделениях. Для этого в госкомпании придумали специальный сервис «Предварительная запись».

В «Белпочте» раскрыли способ, как белорусам решить любые вопросы в отделениях без очереди