"Белпочта" предложила белорусам отправлять посылки прямо из дома. Это как?
Национальный оператор почтовой службы "Белпочта" объявила о старте новой услуги по оформлению и отправке посылок прямо из дома. Для этого белорусам посоветовали установить приложение.
Официальное приложение «Белпочта» доступно в магазинах [link href=“https://play.google.com/store/apps/details?id=by.naveksoft.belpost” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] Google Play [/link] или App Store. При этом оформление отравления из дома обойдется, пообещали в “Белпочте” дешевле, чем из отделения - от 3 рублей.
Для оформлегия посылок в приложении Белпочта белорусам, однако, придется самим сделать такие действия:
- Взвесить и указать вес посылки,
- Указать объявленную ценность,
- Заполнить свои данные и данные получателя.
А чтобы отправить саму посылку, в “Белпочте” предложили два варианта:
- Отправиться в отделение почтовой связи,
- Вызвать курьера на дом.
Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе РУП «Белпочта» сообщили, что любой белорус может избежать необходимости стоять в очереди, чтобы воспользоваться услугами в почтовых отделениях. Для этого в госкомпании придумали специальный сервис «Предварительная запись».
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