"Белпочта" предложила белорусам работу с "реализацией творческого потенциала". А что по зарплате?

Опубликовано: 09.04.2024 17:48 , Обновлено: 09.04.2024

Во вторник, 9 апреля, "Белпочта" опубликовала несколько вакансий для жителей столицы. Трудиться нужно будет в отделениях почтовой связи или в производственных цехах в самом центре Минска. Требований к образованию работодатель не предъявил, единственное — вы должны быть старше 18 лет.

Так, по состоянию на 9 апреля организации требуются:

специалисты по почтовой деятельности (задача — предоставление комплекса услуг на почте, заработная плата — от 1400 рублей на руки); операторы связи (задача — приём, сортировка, выдача почтовых отправлений, ввод информации в ПК, заработная плата — от 1100 рублей на руки); почтальоны (задача — доставка почтовых отправлений и печатных СМИ, заработная плата — от 1200 рублей на руки); рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (задача — выполнение различного вида ремонтно-строительных работ, заработная плата — от 1400 рублей на руки).

Работодатель пообещал полный социальный пакет, а именно:

медицинская страховку;

наличие здравпункта и стоматологического кабинета;

наличие ведомственной базы отдыха с возможностью оздоровления, в том числе для членов семей,

наличие детского лагеря для отдыха детей работников;

возможность приобретения абонементов в спортивные секции города.

Кроме того, на “Белпочте” пообещали “возможность дальнейшего карьерного роста” и “реализацию творческого потенциала”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома предложили пройти обучающий курс, благодаря которому можно получить новую профессию. За 8 часов из безработного пообещали не только сделать специалиста, но и устроить на работу. Притом ни где-нибудь, а в столице.

Минчанам предложили получить новую профессию за 8 часов и устроить их на работу. Какую зарплату пообещали?