"Белпочта" пообещала бесплатно доставить открытки по всей стране, но только в один день. Когда?

Опубликовано: 29.04.2024 18:38 , Обновлено: 29.04.2024

"Белпочта" рассказала, что бесплатно доставит открытки по всей стране 1 мая. Все в честь праздника. Акцию пообещали провести в Минске, областных центрах и многих городах Беларуси.

“В дни проведения акции «День весны и труда» клиенты компании смогут купить красочные почтовые карточки, подписать их в адрес родных и близких людей, а «Белпочта» бесплатно доставит поздравления по всей республике”, - написали на сайте предприятия.

В Минске акцию пообещали провести на Главпочтамте (пр-т Независимости, 10) с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 1 мая, а также в отделении почтовой связи №60 (ул. Вокзальная, 22) с 17:00 до 19:00 .

Судя по информации от “Белпочты”, бесплатно отправить открытки можно будет во всех областных центрах и многих райцентрах страны. К примеру, в Витебской области акцию пообещали провести в Полоцке, Орше, Новополоцке, Глубоком, в Брестской - Барановичах, Березе, Ганцевичах, Кобрине, Пинске, Столине и не только.

[info_b]С полным перечнем городов и адресов отделений “Белпочты”, участвующих в акции, можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Кстати, недавно Telegraf.news рассказывал, какие вакансии предложила “Белпочта”. Так, предприятию нужны официанты и разнорабочие на базу отдыха “Дружба” в Минском районе. Минимальная зарплата для официантов - 940 рублей на руки, для разнорабочих - от 1100.

«Белпочта» позвала на работу официантов и разнорабочих. Какую зарплату предложила?