"Белпочта" позвала на работу официантов и разнорабочих. Какую зарплату предложила?

Опубликовано: 23.04.2024 11:38 , Обновлено: 23.04.2024

Республиканское унитарное предприятие "Белпочта" во вторник, 23 апреля, озвучила новый список вакансий. Однако белорусам предложили работу, вовсе не связанную непосредственно с работой почтовой службы. На этот раз предприятие ищет официантов и разнорабочих. Узнали, где именно предстоит работать и какую зарплату предложили соискателям.

Официанты и разнорабочие “Белпочте” потребовались на базе отдыха “Дружба”, расположенной в Минском районе. Потенциальным сотрудникам пообещали “своевременную оплату труда” - два раза в месяц и социальный пакет, который включает в себя, в числе прочего, медицинскую страховку, материальную помощь на оздоровление к отпуску, а также скидки на путевки на базу отдыха.

Если с обязанностями официанта всё понятно и без пояснений, то со второй вакансией следует разобраться подробнее. В обязанности “рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений” входят, например, следующие работы:

осмотр технического состояния зданий и сооружений, оборудования и механизмов,

проведение ремонтно-строительных работ,

уборка территории базы от мусора,

покос газона.

За всё это “Белпочта” предложила соискателям “чистую” зарплату от 1100 рублей (максимально возможную сумму выплат не озвучили). Минимальную зарплату официантам пообещали в 940 рублей на руки. При этом на предприятии заверили, что у их сотрудников есть “возможность профессионального роста и развития” .

Ранее, как сообщил Telegraf.news, “Белпочта” предложила белорусам работу с «реализацией творческого потенциала» за зарплату в диапазоне от 1,1, до 1,4 тыс. рублей.

«Белпочта» предложила белорусам работу с «реализацией творческого потенциала». А что по зарплате?