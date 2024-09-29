В Жодино заметили очередь из сотни человек, которая растянулась "где-то на 50 метров". За чем стояли?

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Опубликовано: 29.09.2024 15:50 , Обновлено: 29.09.2024

В честь Дня машиностроителя в субботу в Жодино организовали выставку спецтехники, среди которой был и БелАЗ-75711 — карьерный самосвал грузоподъёмностью 450 тонн, дважды занесённый в Книгу рекордов Гиннеса. По словам очевидцев, за фото с огромной машиной выстроилась очередь из сотни человек.

К слову, такой праздник в Жодино устраивают каждый год. Прийти, посмотреть и, конечно, сфотографироваться с гигантами отечественного производства может любой желающий. Вот и вчерашний праздник не стал исключением: за памятным снимком с рекордсменом выстроилась очередь, которая “растянулась где-то на 50 метров”, рассказал Интернет-порталу Onliner один из очевидцев.

[info_b] БелАЗ-75711 — карьерный самосвал грузоподъёмностью 450 тонн, предназначенный для перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, а также на открытых разработках месторождений полезных ископаемых.

В 2015 году ОАО “БелАЗ” получило сертификаты от компании Guinness World Records сразу на два достижения: машину признали самым большим двухосным самосвалом в мире, а его кузов – самым большим кузовом карьерного самосвала. [/info_b]

























Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, где показали очередь в шесть утра перед одним магазином в Гомеле. Там стояла преимущественно молодёжь и подростки. Комментаторы предположили, за чем выстроилась толпа, а некоторые пользователи и вовсе возмутились происходящим.

«Деньги поднимают хорошие» — В Гомеле заметили очередь в 6 утра перед магазином. За чем стояли?