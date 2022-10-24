Белорусы возмутились продуктом, «произведенным по технологии сметаны»

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.10.2022 15:54 , Обновлено: 24.10.2022

Белорусы заметили, что в магазинах продают «продукт на основе обезжиренного молока произведенный по технологиям сметаны» торговой марки «Аленкина буренка». Некоторые остались этим недовольны.

Состоит сметанный продукт из восстановленного обезжиренного молока с использованием закваски, заменителя молочного жира и комплексной пищевой добавки.

Один из покупателей назвал это «днищем» и выразил мнение, что «в Советском Союзе за такое, наверное б, расстреляли». В телеграм-каналах назвали продукт «синтетической сметаной».

Другие же обратили внимание, что продукт продают уже давно. А покупают его люди потому, что «дешево».

Как указано на сайте e-dostavka, 300 г этого сметанного продукта с массовой долей жира 15% стоит 1,22 рубля.

В свою очередь, 400 г 15%-й сметаны от «Минской марки» стоит 1,80 рубля.

Получается, 100 г сметанного продукта стоит 40 копеек. А 100 сметаны — 45 копеек, что всего на 5 копеек дороже.

Ранее Телеграф писал, что в Гомельской областной инспекции Госстандарта возмутились китайскими конфетами «Горшочек-порошочек», упакованными в мини-унитаз. И, как там заявили, дело не только «в неокрепшей психике» детей.

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