Белорусы сняли в одном из минских гипермаркетов мышь. Что обнаружила санслужба во время проверки?

🎥 Видео

Опубликовано: 29.08.2025 12:17 , Обновлено: 29.08.2025

Белорусы заметили в одном из гипермаркетов в Минске мышь, сняли на видео и опубликовали в соцсетях. На это отреагировали в Центре гигиены и эпидемиологии. Санитарная служба проверила магазин и заявила о нарушениях.

Так, автор ролика утверждает, что грызуна заметили в гипермаркете Green, который находится на пр. Партизанском, 182. На кадрах видно, как мышь бежит по полу среди полок, а затем прячется под одну из них.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/DN3jMRp2Kd7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Минск Live (@inter.minsk) [/link]

Пользователи соцсетей оставили десятки комментариев под видео.

“Ну мышка и мышка? Что такого?”, — написал один из них.

“Какая прелесть ?” — отметил другой.

“Это Ремми [персонаж мультфильма Рататуй] собирает продукты в ресторан свой?. Чего вы пристали?”, — пошутил третий.

Рататуй — знаменитый мультфильм студии Pixar о крысёнке Реми, который мечтает стать шеф-поваром. Он тайно готовит в парижском ресторане, управляя неумелым поварёнком Лингвини, дергая его за волосы.

“Удивительно, если бы там их не было”, — выразил мнение четвертый.

Что обнаружила санслужба?

В Центре гигиены и эпидемиологии Заводского района по результатам проверки рассказали госагентству “Минск-Новости”, что магазин заключил договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ со специализированной организацией.

“Акты выполненных работ представлены, кратность обработок соблюдается”, — подчеркнули там и заявили, что на 28 августа в помещениях магазина “синантропных грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено”.

При этом там утверждают, что выявили нарушения “в части сбора и временного хранения пищевых отходов”.

“В отношении ответственного должностного лица магазина начат административный процесс”, — сообщили в Центре.

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