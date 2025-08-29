Белорусы сняли в одном из минских гипермаркетов мышь. Что обнаружила санслужба во время проверки?
Белорусы заметили в одном из гипермаркетов в Минске мышь, сняли на видео и опубликовали в соцсетях. На это отреагировали в Центре гигиены и эпидемиологии. Санитарная служба проверила магазин и заявила о нарушениях.
Так, автор ролика утверждает, что грызуна заметили в гипермаркете Green, который находится на пр. Партизанском, 182. На кадрах видно, как мышь бежит по полу среди полок, а затем прячется под одну из них.
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[link href=“https://www.instagram.com/reel/DN3jMRp2Kd7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Минск Live (@inter.minsk) [/link]
Пользователи соцсетей оставили десятки комментариев под видео.
“Ну мышка и мышка? Что такого?”, — написал один из них.
“Какая прелесть ?” — отметил другой.
“Это Ремми [персонаж мультфильма Рататуй] собирает продукты в ресторан свой?. Чего вы пристали?”, — пошутил третий.
Рататуй — знаменитый мультфильм студии Pixar о крысёнке Реми, который мечтает стать шеф-поваром. Он тайно готовит в парижском ресторане, управляя неумелым поварёнком Лингвини, дергая его за волосы.
“Удивительно, если бы там их не было”, — выразил мнение четвертый.
Что обнаружила санслужба?
В Центре гигиены и эпидемиологии Заводского района по результатам проверки рассказали госагентству “Минск-Новости”, что магазин заключил договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ со специализированной организацией.
“Акты выполненных работ представлены, кратность обработок соблюдается”, — подчеркнули там и заявили, что на 28 августа в помещениях магазина “синантропных грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено”.
При этом там утверждают, что выявили нарушения “в части сбора и временного хранения пищевых отходов”.
“В отношении ответственного должностного лица магазина начат административный процесс”, — сообщили в Центре.
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