Белорусы ринулись на 9 мая из страны. На каких КПП образовались заторы?

Опубликовано: 08.05.2024 18:41 , Обновлено: 08.05.2024

Госпогранкомитет (ГПК) Беларуси сообщил 8 мая об увеличении очередей из транспорта на границе страны с Польшей, Литвой, Латвией. Вероятно, дело в приближающихся длинных майских выходных. Telegraf.news посмотрел, сколько машин стоят в очередях ближе к вечеру.

Судя по информации на сайте ГПК, по состоянию на 16:00 8 мая на въезд в ЕС в очередях стояло 3290 машин . Самое загруженное, по данным Госпогранкомитета, - литовское направление. Так, в 16:00 в пункте пропуска “Каменный Лог” зафиксировали очередь из 600 грузовиков, в пункте “Бенякони” - из 490. С легковушками ситуация лучше: в “Каменном Логе” - 180 машин, в пункте “Бенякони” - 130.

Как сообщил ГПК в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки литовские пограничники принимали по четыре фуры в час.

Очереди на польском направлении зафиксировали следующие: в пункте пропуска “Брест” - 420 легковушек и 70 автобусов, в “Козловичах” - 850 грузовиков.

На границе с Латвией по состоянию на 16:00 в пункте пропуска “Григоровщина” стояло 80 легковушек и 470 грузовиков.

Кстати, отправляясь за границу, не забудьте проверить срок действия и состояние паспорта. Ранее Telegraf.news рассказывал, с какими частыми проблемами с этим документом сталкиваются пограничники. Так, помешать въехать в другую страну может размытая печать органа, который выдал паспорт.

Не только просроченный. В ГПК рассказали о самых частых проблемах с паспортами белорусов на границе