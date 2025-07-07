Белорусы рассказали о штрафах за фотосессии с полевыми цветами. Что известно?

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Опубликовано: 07.07.2025 16:54 , Обновлено: 07.07.2025

В соцсети Threads появились сообщения, что под Слуцком погоня за эффектными фото закончилась для некоторых белорусов неприятным сюрпризом — штрафом в 84 рубля. Местное васильковое поле, по словам автора поста, стало настоящим местом паломничества.

По словам белоруски, доехать до живописного поля — это ещё полдела. На месте желающих сделать красивые кадры уже может ждать милиция, предупредила она.

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«Когда мы приехали, стояла милиция и никого не пускала, а все, кто уже был в поле, получили административный штраф в 2 базовые величины (это 84 рубля) с каждого человека», — поделилась девушка.

Всё дело в том, что это не дикое поле, а засеянное рожью. Васильки растут прямо среди посевов, и желающие сфотографироваться, как бы то ни было, топчут чей-то урожай. Как подметила девушка в комментариях, у поля даже установили табличку с предупреждением о запрете.

А несколько дней назад TikTok-блогеры из Бреста сообщали о штрафах за фотосессии на поле у деревни Тюхиничи и его охране милицией.

За что именно штрафуют?

Обновлено Заместитель начальника ООПП Солигорского РОВД Кирилл Быченко [link href="https://mlyn.by/07072025/v-soczsetyah-pishut-o-shtrafah-za-fotosessii-s-vasilkami-v-soligorskom-rajone-uznali-tak-li-eto/" target="_blank" rel="nofollow noopener"] рассказал [/link] "Минской правде", участковый инспектор милиции вчера действительно проводил беседу "профилактического характера" с любительницами селфи на поле. Информация о том, что кто-то получил штраф не соответствует действительности.

“Сельскохозяйственные угодья при необходимости обрабатываются специализированными химическими составами, поэтому пребывание на поле может быть еще и вредным”, — пояснил Кирилл Быченко, уточнив, что прям строгих запретов на фотографии в поле нет. Просто стоит быть осмотрительнее.

Пост вызвал бурную дискуссию, которую заметил портал onliner.by. Большинство пользователей, судя по всему, встали на сторону владельцев поля.

«Любое поле — это чья-то собственность, и заходить туда без разрешения владельца нельзя», — написал один из комментаторов, назвавший себя фотографом.

Многие упрекали любителей фотосессий в инфантильности и неуважении к чужому труду и имуществу. «Да, а ещё нельзя топтаться в чужом огороде, ходить по чужим клумбам и вообще — без спросу захаживать в чужие квартиры. Удивительно», — иронично заметил другой.

«Неужели нельзя без телефонов и фотоаппаратов просто полюбоваться красотой нашей планеты? Зачем вытаптывать поля ради пары лайков в инсте?» — возмутился ещё один участник обсуждения, назвав современную фотографию «ярмаркой тщеславия».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что милиция Минской области напомнила тем, кто жаркие дни решит провести на берегу водоёма, о правилах безопасности, за несоблюдение которых можно схлопотать штраф, а в отдельных случаях — даже угодить под административный арест. В милиции отметили, что некоторые запреты летом некоторые белорусы «категорически игнорируют», и подробно рассказали о последствиях.

Штраф – до 336 рублей. Милиция напомнила о запретах, которые «категорически игнорируют» летом многие белорусы