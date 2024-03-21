Поликлиника без разрешения опубликовала личные адреса белорусов. Что было дальше?
Белорусы пожаловались в Центр персональных данных на то, что в вестибюле одной из поликлиник разместили личную информацию о пациентах. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Суть жалобы заключалась в том, что в холле одной из белорусских поликлиник разместили списки пациентов, которые были записаны на приём. И всё бы ничего, но на стенде была указана и личная информация: ФИО, номера медицинских карт, адреса мест жительства и даты рождения пациентов.
Как объяснили в ведомстве, размещение подобного рода информации в местах общего пользования является незаконным распространением персональных данных. Также в Центре отметили, что это допускается с согласия самого человека либо в случаях, которые предусмотрены законодательством.
В итоге сотрудники Центра персональных данных обязали руководство поликлиники снять списки и, если нужно, переписать их, на сей раз без адресов и другой личной информации.
Ранее Телеграф писал, что один из жителей Беларуси пожаловался на сеть магазинов “Три цены” в Национальный центр защиты персональных данных. Там провели проверку и выявили нарушения. Что известно?
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