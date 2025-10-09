Белорусы назвали КГК "главные проблемы" городов-спутников

Опубликовано: 09.10.2025 13:59 , Обновлено: 09.10.2025

Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси сообщил о результатах «горячей линии», на которой собрал самые актуальные вопросы, волнующие жителей различных городов-спутников.

В ведомстве утверждают, что наибольшее количество проблем в таких населенных пунктах связано с транспортом.

Всего по короткому номеру 191 и в чат-бот Telegram-канала КГК обратились 60 человек из таких городов, как:

Дзержинск,

Заславль,

Логойск,

Смолевичи,

Фаниполь,

Руденск,

Жабинка,

Скидель.

По данным КГК, 50% сообщений были связаны с плохой организацией транспортного сообщения — как внутри самих городов-спутников, так и с городом-центром.

«Жители жаловались на недостаточное число маршрутов автобусов и маршрутных такси. В часы пик транспорт не может вместить всех желающих, из-за чего люди опаздывают на работу или учебу», — сообщили в Госконтроле.

Больше всего таких жалоб поступило из Смолевичей (18 сообщений) и Фаниполя (6). Оба являются спутниками Минска.

Кроме того, в Фаниполе жители жаловались на задержки с включением отопления и на проблемы с благоустройством, включая содержание и ремонт тротуаров, дорог и парковок.

В других городах люди сообщали о проблемах с водоснабжением и отсутствием магазинов.

«Поступившие сообщения направлены для рассмотрения и принятия мер в Минский и Брестский областные исполнительные комитеты. Все обращения остаются на контроле в КГК», — заявили в ведомстве.

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