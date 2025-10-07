МАРТ взялся за марктеплейсы и запустил среди белорусов опрос, что в них раздражает

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Опубликовано: 07.10.2025 11:50 , Обновлено: 07.10.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Республики Беларусь запустило онлайн-опрос, целью которого назвало "улучшение работы маркетплейсов" и повышение защиты прав потребителей.

Опрос белорусского министерства, который то запустило на платформе американской платформы Google Forms, состоит из нескольких тем. Участникам предложили ответить на восемь вопросов, которые помогут выявить основные «болевые точки» рынка.

Ключевые темы опроса:

Популярность площадок : МАРТ поинтересовался, на каких именно маркетплейсах — таких как Wildberries, Ozon, AliExpress, Onliner и других — белорусы совершают покупки чаще всего.

: МАРТ поинтересовался, на каких именно маркетплейсах — таких как Wildberries, Ozon, AliExpress, Onliner и других — белорусы совершают покупки чаще всего. Критерии выбора : Респондентам предложили выбрать до трех решающих факторов при выборе площадки, среди которых — цена, скорость доставки, ассортимент, возможность оплаты при получении и простота возврата.

: Респондентам предложили выбрать до трех решающих факторов при выборе площадки, среди которых — цена, скорость доставки, ассортимент, возможность оплаты при получении и простота возврата. Проблемы на местах : Отдельный блок вопросов посвящен пунктам выдачи заказов. МАРТ спросил, сталкивались ли покупатели с хамством сотрудников, нарушением сроков, антисанитарией или проблемами с возвратом товара.

: Отдельный блок вопросов посвящен пунктам выдачи заказов. МАРТ спросил, сталкивались ли покупатели с хамством сотрудников, нарушением сроков, антисанитарией или проблемами с возвратом товара. Сложности с возвратами : Один из вопросов напрямую касается удовлетворенности процедурой возврата товаров, включая сложности в доказательстве брака и задержку денежных средств.

: Один из вопросов напрямую касается удовлетворенности процедурой возврата товаров, включая сложности в доказательстве брака и задержку денежных средств. Прозрачность информации : министерство спросило, какой информации о продавце или товаре не хватает потребителям на маркетплейсах — данных о производителе, гарантийном сроке или сервисных центрах.

: министерство спросило, какой информации о продавце или товаре не хватает потребителям на маркетплейсах — данных о производителе, гарантийном сроке или сервисных центрах. Злоупотребления на рынке : Вопрос о том, злоупотребляют ли, по мнению покупателей, крупные маркетплейсы своим положением, указывает на интерес антимонопольного ведомства к состоянию конкуренции в этой сфере.

Авторы опроса также предложили респондентам детально описать любые другие нарекания к работе интернет-площадок и их пунктов выдачи.

[inf]Принять участие в [link href=“https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHV1thceukUvWN5qSdkk7LQNGa7MgF47UgMDkIpmydHxgStw/viewform” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] опросе [/link] может любой желающий, перейдя по ссылке на форму до 10 октября. В МАРТ пообещали, что анкета является анонимной.[/inf]

Тем временем в самом ведомстве устроили встречу с участием замминистра МАРТ Светланы Короткевич и представителей маркетплейсов: Onliner, Ozon, Emall, Deal, Wildberries, SHOP.BY, Kufar и Delivio. В МАРТ утверждают, что обсуждали защиту прав потребителей, а также создание “условий честной конкуренции”.

Ранее Telegraf.news писал, что генеральный директор РУП “Белпочта” Светлана Юркевич сообщила, что ещё с 1 октября заработал маркетплейс, который ранее в госкомпании обещали сделать альтернативой популярными среди белорусов российским Wildberries, Ozon и белорусскому Emall.

Впрочем, в МАРТ, видимо, пока не считают новую торговую площадку серьезным игроком, так как среди участников встречи ее представителей не упоминали.

Белпочта всё-таки запустила конкурента Wildberries, Ozon и Emall