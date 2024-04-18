Белорусу пришло сообщение от "Белпочты", где просили "внести данные". Опять мошенники?

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Опубликовано: 18.04.2024 18:45 , Обновлено: 18.04.2024

Белорусу пришло на телефон SMS от "Белпочты" с просьбой перейти по ссылке и заполнить данные для таможенного контроля. Судя по всему, адресата это испугало, и он обратился с вопросом напрямую к отправителю. Там ответили, чьх рук это дело.

Оказалось, что бояться было нечего — это действительно “Белпочта”. Да и адрес отправителя указан официальный: BELPOST.BY. А вот само SMS выглядело так: «Поступило отправление ___. Для таможенного контроля внесите данные по ссылке belpost.by/Otsleditotpravleniye». Видимо, адресата смутила незнакомая ссылка, по которой он поосторожничал переходить.

В пресс-службе “Белпочты” пояснили, что, если человеку пришло такое сообщение, значит, при подготовке посылки для передачи на таможню выявили проблемы. Например:

не было таможенной декларации или же она была заполнена не полностью (не указана стоимость вложения);

неполные данные получателя на адресном ярлыке: не указаны имя, фамилия, отчество, город, улица, номер дома и т.п.;

стоимость посылки превышает 200 евро (с 1 апреля 2024 года), или вес отправления больше 31 килограмма. *

Также в организации уточнили, что, если форма не будет заполнена в течение 30 дней, посылку вернут по обратному адресу.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белпочта” объявила о старте новой услуги по оформлению и отправке посылок прямо из дома. Для этого белорусам посоветовали установить приложение.

«Белпочта» предложила белорусам отправлять посылки прямо из дома. Это как?