Белорусу пришло сообщение от "Белпочты", где просили "внести данные". Опять мошенники?
Белорусу пришло на телефон SMS от "Белпочты" с просьбой перейти по ссылке и заполнить данные для таможенного контроля. Судя по всему, адресата это испугало, и он обратился с вопросом напрямую к отправителю. Там ответили, чьх рук это дело.
Оказалось, что бояться было нечего — это действительно “Белпочта”. Да и адрес отправителя указан официальный: BELPOST.BY. А вот само SMS выглядело так: «Поступило отправление ___. Для таможенного контроля внесите данные по ссылке belpost.by/Otsleditotpravleniye». Видимо, адресата смутила незнакомая ссылка, по которой он поосторожничал переходить.
В пресс-службе “Белпочты” пояснили, что, если человеку пришло такое сообщение, значит, при подготовке посылки для передачи на таможню выявили проблемы. Например:
- не было таможенной декларации или же она была заполнена не полностью (не указана стоимость вложения);
- неполные данные получателя на адресном ярлыке: не указаны имя, фамилия, отчество, город, улица, номер дома и т.п.;
- стоимость посылки превышает 200 евро (с 1 апреля 2024 года), или вес отправления больше 31 килограмма. *
Также в организации уточнили, что, если форма не будет заполнена в течение 30 дней, посылку вернут по обратному адресу.
Ранее Telegraf.news писал, что “Белпочта” объявила о старте новой услуги по оформлению и отправке посылок прямо из дома. Для этого белорусам посоветовали установить приложение.
«Белпочта» предложила белорусам отправлять посылки прямо из дома. Это как?