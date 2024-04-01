Белорусским школьникам провели экскурсию в приемнике-распределителе на Окрестина. О чём им там рассказали?

Опубликовано: 01.04.2024 14:02 , Обновлено: 01.04.2024

Инспекция по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД организовала для школьников экскурсию в приемник-распределитель на Окрестина. Об этом ведомство рассказало в своём телеграм-канале.

По информации УВД Миноблисполкома, во время экскурсии представитель приемника-распределителя для несовершеннолетних познакомила присутствующих с “режимом и условиями пребывания несовершеннолетних в учреждении”.

Школьникам рассказали о том, что в распределитель попадают дети и подростки от 3 до 18 лет, которые “нуждаются в помощи со стороны государства”, а также несовершеннолетние правонарушители и лица, “подвергнутые мерам воспитательного характера”.

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