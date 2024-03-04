Белорусским католикам разрешили не соблюдать Великой пост. Но есть нюанс

Опубликовано: 04.03.2024 15:59 , Обновлено: 04.03.2024

Архиепископ Станевский "освободил" верующих Беларуси от обязанности воздерживаться от мясных блюд в течение одного дня. Потом к посту следует вернуться.

На официальном сайте Католической церкви Беларуси напомнили, что в норме канона 1251 Кодекса канонического Права “О днях покаяния” сказано, что верующие должны воздерживаться от потребления мясных блюд во “все пятницы года, на которые не приходится торжество”.

“На основании канона 87 § 1 Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Юзеф Станевский объявляет на территории архиепархии диспенсацию (освобождение) от воздержания от потребления мясных блюд верующим старше 14 лет в пятницу 8 марта 2024 года”, — сообщили на интернет-портале Католического Костела Беларуси.

Верующие, которые решат воспользоваться этой диспенсацией, “должны помолиться в интенциях Святого Отца”, — говорится в сообщении.

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