Белорусским кафе разрешили делать собственные алкогольные напитки. Это как?

Опубликовано: 11.07.2024 14:37 , Обновлено: 11.07.2024

В четверг, 11 июля, вступили в силу поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции", которые, среди прочего, разрешили белорусским кафе делать собственные алкогольные напитки. Каким образом?

Согласно поправкам в закон, теперь объекты общепита могут производить собственные алкогольные напитки. Для этого им разрешили смешивать либо настаивать готовую алкогольную продукцию с “иными пищевыми продуктами”.

Реализовывать такие напитки заведениям разрешили только в розлив и только по месту производства.

Также новый документ разрешил рассчитываться любыми способами за поставки алкогольной продукции с лицами, которые находятся “в процедуре ликвидационного производства по делу о банкротстве”, а также с лицами, которые были привлечены судом к “субсидиарной ответственности после открытия ликвидационного производства”.

В частности разрешили рассчитываться путём уступки требования, переводом долга, оплачивать посредством выдачи или передачи ценной бумаги и т.д.

Ещё одно новшество - отмена обязанности перерегистрировать основное технологическое оборудование для производства алкогольной продукции.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Совет министров Беларуси утвердил положение о порядке создания и деятельности реабилитационных центров для страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией при исправительных учреждениях. Направлять туда на лечение заключённых смогут только на основании добровольного согласия.

Совмин решил создавать в белорусских колониях реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов