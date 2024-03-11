Белорусским банкам запретили звонить предпринимателям без разрешения

Опубликовано: 11.03.2024 09:30 , Обновлено: 11.03.2024

Банки Беларуси обязали добиваться разрешения у предпринимателей для осуществления звонков с коммерческими предложениями.

Согласно разъяснениям, которые распространил Национальный центр защиты персональных данных, теперь белорусские банки не имеют права звонить потенциальным клиентам с предложениями коммерческого характера.

В минувшем году было зафиксировано множество случаев, когда предприниматели сталкивались с навязчивой рекламой сотрудников банков, которые связывались с ними посредством телефонных звонков и мессенджеров. Происходило это после госрегистрации граждан в качестве ИП и попадания их телефонных контактов в публичные источники.

После одной из жалоб, Национальный центр защиты персональных данных распространил разъяснение, в котором подчеркнул, что индивидуальные предприниматели также “являются субъектами персональных данных, поскольку они охватываются формулировкой «физические лица».

В Центре пришли к выводу, что подобные звонки и сообщения от банков являются рекламой. Теперь для осуществления подобной деятельности финансовая организация должна получить согласие ИП «на направление ему рекламы до ее направления».

Ранее Телеграф писал об изменениях требований к иностранным валютным банкнотам при их приёме в пунктах обмена. Новые критерии с признаками платежности валютных банкнот заработали с 1 февраля 2024 года.

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