Белорусский портал электронных школьных дневников пояснил, как на сайте оказалась реклама пива

Опубликовано: 04.12.2024 11:24 , Обновлено: 04.12.2024

Белорусский портал электронных школьных дневников Schools.by, доступ к которому на днях пригрозило закрыть Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) из-за рекламы пива на сайте, объяснил, как она появилась там.

По [link href=“https://schools.by/news/68” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Schools.by, случившееся - “результат технической ошибки на стороне рекламной сети “Яндекса”. Сервис утверждает, что реклама пива противоречит их “стандартам и правилам фильтрации контента”.

“Мы незамедлительно приняли меры для устранения этой ситуации, провели внутреннюю проверку и предоставили заинтересованным органам всю необходимую информацию о случившемся”, - заверили представители компании.

Там пояснили, что один из источников их дохода - это баннерная реклама, размещаемая через рекламную сеть “Яндекса”. Этим занимаются “сторонние рекламодатели”. Чтобы “недопустимый контент” не попал на сайт, сервис, как заверили там, блокирует отдельные бренды и сайты, ограничивает “запрещенный контент” по тематикам и не только.

В Schools.by рассказали, что после инцидента они направили запрос в рекламную сеть “Яндекса”. “В результате их проверки были приняты дополнительные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем”, - передали представители сервиса электронных школьных дневников.

Там также призвали пользователей сайта сообщать о “нежелательных рекламных материалах”. Есть два варианта действий:

нажать кнопку «Пожаловаться» на баннере,

отправить скриншот баннера в службу поддержки Schools.by.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о случившемся. Как пояснили в МАРТ, на компанию «Образовательные системы», юридическое лицо сайта Schools.by, в ведомство пожаловался некий гражданин, который заметил на портале в сентябре 2024 года рекламу пива.

МАРТ Беларуси пригрозил закрыть доступ к порталу электронных школьных дневников. Что случилось?