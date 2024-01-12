Белорусский Красный Крест решил больше не помогать деньгами беженцам и мигрантам. Почему?

Опубликовано: 12.01.2024 16:31 , Обновлено: 12.01.2024

Белорусское общество Красного креста (БОКК) в пятницу, 12 января, объявило о временном прекращении финансовой поддержки беженцев и мигрантов. Там пояснили, что мера эта - вынужденная и связана с завершением финансирования организации со стороны спонсоров.

Как пояснили в пресс-службе БОКК, ранее проекты, связанные с денежной поддержкой иностранных граждан (беженцев, лиц, ищущих убежище, вынужденных мигрантов, лиц без гражданства), финансировались спонсорами. За их счёт беженцам и мигрантам выдавали бесплатные ваучеры,оплачивали медицинские услуги, организовывали летний досуг для их детей.

На какой срок организация приостановила эти проекты, не уточняется. Однако, в БОКК подчеркнули, что всем этим нуждающимся категориям граждан по-прежнему будут оказывать гуманитарную помощь - выдавать средства личной гигиены и предметы первой необходимости, одежду и обувь.

В БОКК заверили, что в 2024 году, как и прежде, гуманитарная деятельность организации будет направлена “на оказание поддержки уязвимым категориям граждан”.

“Мы продолжим помогать пожилым одиноким людям, людям с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, людям, оказавшимся в кризисных и чрезвычайных ситуациях, неполным, опекунским, приемным и нуждающимся многодетным семьям, детям-сиротам”, - заявили в благотворительной организации.

Ранее Телеграф сообщал, что в октябре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что не считает Беларусь “отстойником” и пообещал не останавливать мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в ЕС через границу Беларуси.

«Пусть идут» — Лукашенко заявил о смертельной опасности для нелегалов, проникающих через Беларусь в ЕС

“Наша позиция светлая и понятная: мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Пусть идут”, — заявил Лукашенко.