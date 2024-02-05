Белорусских водителей предупредили о колоннах военной техники на дорогах. В каком районе?

Опубликовано: 05.02.2024 09:54 , Обновлено: 05.02.2024

Белорусских водителей предупредили о том, что в понедельник, 5 февраля, на дорогах Брестской области им могут встретиться колонны военной техники. Сообщается, что это "что часть плановых мероприятий белорусских военных".

О перемещении колонн военной техники сообщили в региональном телеграм-канале “Пинский телеграм”. По их данным, колонны планируют двигаться по автомобильной трассе М-10, которая соединяет Брест и Гомель, а также по “другим участкам дорог, ведущим к населенным пунктам Пинского района”.

Отметим, что в Министерстве обороны Беларуси сообщили, что в минувшую пятницу на Брестском полигоне стартовал завершающий этап батальонного тактического учения. В нём принимало участие одно из подразделений 38‑й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, а прикрывали десантников расчеты артиллерии и штурмовая авиация.

Сегодня же, 5 февраля, в Вооруженных силах Беларуси отмечают День вооружения.

[info_b]Вооруженцы отвечают за техническое обеспечение войск, разработку новых и модернизацию имеющихся образцов вооружения, а в Минобороны их главной целью назвали “бесперебойное снабжение армии всем необходимым”. [/info_b]

Ранее Телеграф рассказал, что Беларусь опустилась в рейтинге сильнейших армий мира, который ежегодно составляет портал Global Firepower Index – веб-ресурс, посвященный анализу военной мощи разных стран.

Беларусь за год опустилась на 4 позиции в рейтинге армий мира