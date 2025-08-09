Белорусские законы решили отправлять на судебно-криминологическую экспертизу. Зачем?

Опубликовано: 09.08.2025 14:30 , Обновлено: 09.08.2025

В Беларуси на базе Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры появился новый вид экспертизы - судебно-криминологическая. Зачем такой проверке планируют подвергать законодательные акты, подробно объяснил директор НПЦ Игорь Мороз.

До сих пор похожей обязательной криминологической экспертизе подвергались лишь указы главы государства, проекты законов, постановлений Совета министров, Национального банка, а также государственных органов, подчиненных Президенту. Теперь на проверку могут отправить любой нормативный правовой акт, который обязательной криминологической экспертизе по закону не подлежит.

Как пояснил Мороз в интервью госагентству БЕЛТА, отправлять документ (а точнее, отдельные его положения) теперь может суд, прокуратура или следователи, ведущие уголовный процесс по преступлениям коррупционной направленности. Проще говоря, если следователи заподозрят, что какой-то закон даёт должностному лицу слишком широкие полномочия, его трактовка слишком неоднозначна или документ противоречит другому закону, что позволяет должностному лицу использовать эту лазейку в корыстных целях и совершить коррупционное преступление, этот закон отправят на судебно-криминологическую экспертизу.

По словам Мороза, главный вопрос, на который в таком случае должны ответить эксперты: есть ли в изучаемой правовой норме недостатки, которые создают причины или условия совершения конкретного преступления? В случае положительного ответа, экспертам также предстоит установить причину такого “криминогенного риска” законодательного акта - возникла ли лазейка в законе случайно, по недоработке законодателей, или стала результатом незаконного лоббирования - сознательного влияния на нормотворческий процесс.

По задумке прокуратуры, такая экспертиза не только поможет устанавливать обстоятельства уголовных дел о коррупции, но и принять профилактические меры в рамках нормотворческого процесса.

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