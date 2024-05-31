СК и МВД предложили смягчить наказание по 90 уголовным статьям

Опубликовано: 31.05.2024 09:28 , Обновлено: 31.05.2024

Белорусские законодатели предложили смягчить наказание по 90 статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе, введя альтернативные наказания по 36 статьям, по которым сейчас предусмотрено исключительно лишение свободы. Об этом рассказала замглавы Администрации президента Беларуси Ольга Чуприс 30 мая на заседании межведомственной рабочей группы.

По словам Чуприс, законодатели уже подготовили соответствующий проект документа, который позволит “комплексно, но без слома основ” пересмотреть и сбалансировать действующий Уголовный кодекс. Какие именно статьи УК планируется изменить и дополнить, руководитель межведомственной рабочей группы не уточнила.

По мнению авторов законопроекта, предложенные ими нововведения позволят белорусским судам “более гибко” подходить к назначению наказания и “гораздо реже прибегать к использованию исключительных механизмов”.

Как отметили в пресс-службе Национального правового интернет-портала Беларуси, некоторые изменения, в частности предложенные Министерством внутренних дел и Следственным комитетом, направлены на “обеспечение реального соответствия характера и степени общественной опасности преступлений и наказаний за их совершение”.

Изменению в ближайшее время подвергнется и Кодекс об административной ответственности, предупредили законодатели, не раскрывая при этом больших подробностей.

Ранее Telegraf.news сообщил, что разработка закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности» была осенью прошлого года включена в план подготовки проектов законодательных актов на 2024 год. В соответствующем президентском указе пояснялось, что изменения предполагаются для «совершенствования кодексов с учетом практики их применения, приведение в соответствие с законодательными актами».

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