Белорусские археологи предложили запретить физлицам пользоваться металлодетекторами

Опубликовано: 13.08.2025 16:28 , Обновлено: 13.08.2025

Институт истории Национальной академии наук Беларуси вновь предложил запретить физическим лицам использовать металлодетекторы. Учёные посчитали, что это поможет в борьбе с «чёрными копателями», которые, по их мнению, наносят вред историческому наследию страны.

Как напомнил директор Института истории НАН Вадим Лакиза, сейчас в стране действуют штрафы за незаконный поиск и продажу археологических артефактов — до 50 базовых величин (2100 рублей) с возможной конфискацией оборудования. Искать артефакты с металлоискателем можно только при наличии специального разрешения от Академии наук.

Однако, по мнению учёных, этих мер недостаточно. Так, как заявил Лакиза, рабочая группа НАН регулярно находит в интернете сайты, где продаются добытые археологические ценности.

«Сейчас археологи выступили с предложением ввести запрет на использование физическими лицами металлодетекторов », — сказал Лакиза, добавив, что после этого можно будет прорабатывать «лицензирование этого вида деятельности».

К слову, это уже не первая подобная инициатива. Ещё в феврале этого года Лакиза заявлял, что проблема «чёрных копателей» стоит в Беларуси «сверхостро». Тогда он сравнивал предлагаемую меру с ограничениями на использование дронов.

«Ты можешь покупать. Хочешь — продавай, но использовать можно только в научных или специальных целях», — говорил директор института.

Научный сотрудник института Сергей Линевич поделился своим мнением, что большая проблема — в самом отношении людей к этому явлению. Многие, мол, не считают его противозаконным и воспринимают как хобби.

«Нужно начинать бороться с этим со школьной скамьи, чтобы дети и взрослые понимали, что могут уничтожить в результате незаконной поисковой деятельности», — предложил он.

В Академии наук предложили запретить белорусам пользоваться металлоискателями. На что пожаловались?

Ранее Telegraf.news писал, что в 2021 году металлоискатель на площадке «Куфар» искали почти 300 тысяч белорусов.

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