Белорусские таможенники перешли на усиленный режим работы

Опубликовано: 27.12.2022 08:21 , Обновлено: 27.12.2022

В Государственном таможенном комитете 26 декабря заявили, что переходят на усиленный режим работы из-за большого скопления транспорта на границе.

В ГТК назвали две причины происходящего. Первая — традиционное увеличение количества желающий пересечь границу в предновогодние дни.

Вторая – намеренные действия стран Евросоюза по сдерживанию потоков.

При этом, по словам работников, выросло не только число легковых авто и автобусов, но и товаров, которые люди «спешат приобрести на европейских рождественских распродажах».

Там добавили, что сейчас оформляют все транспортные средства, которые подают сопредельные стороны.

Например, в пункте пропуска «Брест», по даннным ГТК, оформляют на въезд оформляют до 800 автомобилей в сутки. Время ожидания на «зеленом» коридоре не превышает 30 минут, на «красном» составляет не более 1,5 часа, сообщили в ведомстве.

Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК)заявил, что с начала действия безвизового режима (15 апреля 2022 года) для граждан некоторых стран ЕС десятки тысяч приехали в страну — 8,4% населения Литвы и 5,7% Латвии.