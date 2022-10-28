Опубликовано: 28.10.2022 13:47 , Обновлено: 15.11.2024

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед 28 октября рассказал о «тревожных тенденциях» в стране. По его словам, особенно беспокоит ситуация с подростками.

Швед сообщил, что среди несовершеннолетних выросла преступность, связанная с наркотиками. Их стало «на четверть больше». Вероятно, он озвучил данные за 2022 год.

Кроме того, генпрокурора тревожит, что подростки все больше «нарушают общественный порядок». А именно хулиганят.

Еще одна тема — гибель несовершеннолетних. В целом, по словам Шведа, статистика улучшилась. Погибло на треть меньше детей.

Однако при пожарах в 2022 году умерло уже 9 детей, что «в несколько раз больше, чем в прошлом».

Швед призвал милицию, чиновников и работников образования «уделять серьезное внимание этим проблемам».

«Кроме того, мы сейчас ориентируем прокуроров, чтобы они максимально при участии органов образования организовали посещение выставок о геноциде белорусского народа, других мероприятий, которые являются важной составляющей идеологической работы среди подростков», – заявил генпрокурор.

Ранее Телеграф писал, что в Орше минские оперативники и местный ОМОН задержали троих молодых людей-«спортиков» в момент, когда они угрожали отрезать палец наркозакладчику. Среди них — 18-летний оршанец и еще двое несовершеннолетних учащихся профессионального технического лицея — 16-летний подросток и его 15-летняя девушка.

В Орше три «спортика» угрожали отрезать человеку палец, чтобы получить $1000