Белорусские медики позвали на помощь коллег из ЖКХ

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Опубликовано: 09.01.2026 09:59 , Обновлено: 09.01.2026

Минздрав (Министерство здравоохранения) Беларуси сообщил, что, несмотря на разыгравшуюся стихию из-за циклона «Улли», все пациенты смогли получить помощь в ночь с 8 на 9 января. Тем не менее иногда медикам приходилось звать на помощь коллег из МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям) и ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства), рассказали в ведомстве.

Как сообщили в Минздраве, основной удар стихии пришелся на Гомельскую, Могилевскую, Брестскую и Минскую области, включая и Минск. Из-за циклона системы ГСЧС и ГО (Гражданской обороны) Министерства здравоохранения ещё с 20:00 8 января были приведены в режим повышенной готовности, который будет действовать до окончания циклона «Улли».









































«На сегодняшний момент подъезды к больницам и поликлиникам уже расчищены от ночного снегопада. Но, учитывая, что ураган Улли ещё не ушел из страны, специалисты всех задействованных служб продолжат находиться на дежурствах, продолжат ликвидировать последствия снегопада, чтобы обеспечить бесперебойную работу учреждений и доступ пациентов», — пообещали в Минздраве.

Напомним, что Минздрав привел в повышенную готовность свои подразделения скорой помощи и приёмные отделения накануне циклона.