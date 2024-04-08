Белорусские медики пожаловались на «недостаточное количество» педофилов. Чем попросили помочь милицию?

Опубликовано: 08.04.2024 08:48 , Обновлено: 08.04.2024

В Белорусском РНЦП психического здоровья совместно с МВД и психологами из Удмуртии (РФ) приступили к разработке научно-исследовательского проекта по диагностике и лечению педофилии. Об этом рассказала заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья Наталия Громова.

По слова Натальи Громовой, привлечение к проекту Министерства внутренних дел Беларуси обусловлено тем, что в Беларуси недостаточно пациентов с диагнозом “педофилия” для исследований. Ведомство по просьбе медучреждения согласилось предоставить ученым доступ к исследованию лиц, которые отбывают срок за преступления в отношении несовершеннолетних и их половой неприкосновенности.

“Чтобы работать в направлении профилактики, нам нужно знать саму проблему, понимать особенности поведения таких лиц. За лицами, которые совершили данные преступления, должны осуществляться в том числе медицинский контроль, наблюдение с некоторой периодичностью. Мы все это закладывали в свой научно-исследовательский проект”, - сказала Наталия Громова.

Также Громова подчеркнула, что не все люди, которые совершили преступление сексуального характера в отношении малолетних, являются педофилами. Каждый конкретный случай требует изучения.

По мнению заведующей образовательным центром РНПЦ, исследования помогут разработать систему диагностики педофилии и способы лечения расстройства с “учётом опыта ученых из Удмуртии”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что депутаты Палаты представителей Национального собрания решили ужесточить ответственность за педофилию. Об этом сообщил председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в эфире белорусского телевидения.

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